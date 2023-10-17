Коньяк за 400 рублей может стоить пензенцу свободы

17.10.2023 | 11:12

Ранее судимому 34-летнему пензенцу снова придется отвечать перед законом. Он украл из магазина бутылку коньяка стоимостью около 400 рублей - это зафиксировала камера. Мужчина может лишиться свободы.

На записи видно, как человек подходит к стеллажу, берет алкоголь и направляется к выходу, пряча товар под одеждой.

После просмотра кадров полицейским удалось найти вора. Пензенец во всем признался.

Выяснилось, что на него уже составляли протокол за мелкое хищение. Теперь на горожанина завели уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Наталья Власова.