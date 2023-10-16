Пожилая пензячка перевела мошенникам 4 миллиона рублей

16.10.2023 | 10:02

В Пензе очередная пенсионерка стала жертвой мошенников. 76-летняя горожанка приняла за чистую монету распространенную схему обмана и лишилась нескольких миллионов рублей.

В начале сентября женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

«Он рассказал, что произошла утечка персональных данных и неизвестные лица пытаются снять с ее счетов денежные средства», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Затем раздался еще один звонок. С горожанкой разговаривал человек, назвавший себя сотрудником банка. Он объяснил, что спасти сбережения можно, если перевести их на безопасный счет.

Пенсионерка поверила и последовала инструкциям. Несколькими операциями она обналичила 4 миллиона рублей и через банкомат отправила все на указанные незнакомцами счета. Только потом женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - обратились к пензенцам в пресс-службе УМВД.