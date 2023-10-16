Молодого астраханца обвинили в обмане сердобчан

16.10.2023 | 20:23

26-летний житель города Знаменска Астраханской области обвиняется в мошенничестве. Молодой мужчина стал соучастником известной схемы «Мама, я попал в ДТП» в Пензенской области.

Согласно материалам дела, в июле этого года мужчина присоединился к группе мошенников, которые обзванивали жителей Сердобского района и сообщали, что их близкие якобы совершили ДТП или получили травмы в аварии и теперь требуются деньги на лечение или на то, чтобы избежать уголовной ответственности.

По указанию подельников астраханец приехал в Сердобск. Он должен был забирать средства у жертв и переводить их на нужный счет.

«При обзвоне сердобчан 11 июля злоумышленники убедили двух пенсионерок подготовить деньги для помощи родственникам, которые якобы стали участниками ДТП. После чего астраханец прибыл по адресам проживания женщин и забрал приготовленные ими деньги на общую сумму 920 тыс. руб. Затем он перевел их неустановленному лицу, оставив себе 35 тыс. руб. в качестве вознаграждения», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Жертвы мошенников в итоге обратились в полицию. Правоохранители вскоре установили личности злоумышленников.

Свою вину астраханец признал. Его заключили под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, его направили на рассмотрение в суд.