В Пензе печатали фальшивые 100-долларовые купюры

12.10.2023 | 13:14

В Пензе жители Оренбургской и Саратовской областей печатали фальшивые 100-долларовые купюры в бывшей типографии. Полицейские задержали семь человек по подозрению в изготовлении и сбыте.

«Для криминального производства использовалось профессиональное полиграфическое оборудование с металлическими матрицами», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В домах фигурантов провели обыски. Нашли и изъяли клише для изготовления купюр, краску, компьютерное оборудование и 26 коробок с бумагой, уже подготовленной для вставки защитной нити.

Идет расследование уголовного дела.

«В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - отметила Ирина Волк.

Устанавливаются все эпизоды и соучастники противоправной деятельности.