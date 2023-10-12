Молодой пензенец заступился за женщину и лишился свободы

12.10.2023 | 10:11

30-летнего пензенца признали виновным в смерти его 46-летнего знакомого и отправили в колонию.

25 мая этого года мужчины встретились в квартире старшего из них на улице Клары Цеткин.

«В процессе совместного употребления спиртного между хозяином и гостем произошел конфликт из-за того, что последний вмешался в ссору между потерпевшим и его сожительницей, заступившись за женщину», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Во время драки гость несколько раз ударил приятеля руками по голове, потом посчитал, что банкет окончен, и ушел. Пострадавший в тот же день скончался в больнице от полученных травм.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде шести с половиной лет колонии строгого режима.