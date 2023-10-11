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Криминал

Пензенцы украли цветы, чтобы раздать их женщинам на улице

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Двое пензенцев, 19 и 20 лет, ответят за кражу из магазина на проспекте Победы. Они похитили ананас и букет белых роз, чтобы порадовать представительниц прекрасного пола, но попали на камеру.

В полицию обратилась 55-летняя управляющая продуктовым магазином и рассказала, что неизвестные открыто вынесли товар из торговой точки.

Сотрудники, приехавшие на место, установили подозреваемых. Вместе с украденным они были замечены около торгового центра.

Молодых людей задержали. Те во всем признались и объяснили, что цветы собирались раздать женщинам на улице.

Возбуждено уголовное дело. Ранее один из приятелей уже был судим.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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