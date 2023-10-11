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Криминал

Гость области потерял 92 000 рублей из-за честного полицейского

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В Спасском районе перед судом предстал гражданин Республики Узбекистан. Мужчина предложил взятку полицейскому в 12 000 рублей.

Иностранец вместе со своим приятелем путешествовал на машине. Их задержали и доставили в отдел полиции.

Там гость Пензенской области пожелал откупиться от ответственности за предоставление автомобиля приятелю, незаконно пребывающему на территории России, а заодно и защитить того, ведь другу также грозило наказание.

Мужчина достал деньги и положил их под папку с документами на столе полицейского, оформлявшего протоколы.

«Однако начальник отделения МВД России по Спасскому району от получения взятки за незаконное бездействие отказался, сообщив о данном факте в дежурную часть», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

При назначении наказания иностранцу служители Фемиды учли наличие у него малолетних детей и полное раскаяние в содеянном. Мужчину приговорили к выплате штрафа в 80 000 рублей.

Взятку суд конфисковал в доход государства.

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