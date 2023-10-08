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Криминал

Зареченка искала работу и стала узницей брокерской фирмы

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Поиски работы для 32-летней жительницы Заречного закончились обращением в полицию. Ее наниматель оказался мошенником.

Женщина разместила свое резюме на популярном сайте с вакансиями. Вскоре ей позвонил незнакомец и предложил попробовать себя в новой сфере.

Зареченка согласилась. Она поддалась на уговоры мужчины и установила приложение, дающее доступ к экрану смартфона.

«Под диктовку женщина перевела 6 980 рублей», - рассказал порталу «Заречье сегодня» специалист по связям с общественностью местного ОВД Сергей Яшкин.

Сумма отправилась на брокерскую платформу. «Работодатель» попросил горожанку зарегистрироваться на ней, и та вынуждена была подчиниться.

Но пробовать себя на бирже женщина не собиралась и захотела вывести деньги. Услышав просьбу, «работодатель» согласился, но заявил: для этого сумма должна составлять не менее 85 долларов.

На следующий день зареченка перевела на платформу еще 3 000 рублей, но «наниматель» выдвинул новые условия: нужно было оформить в банке кредитную карту с лимитом до 1 млн. Женщина отправилась в финансовое учреждение, но лимит выбрала в 100 000 рублей. «Работодателю» она солгала, что допустимая сумма именно та, которую он назвал.

Однако выяснилось, что мужчина знает правду: он отслеживал все действия зареченки в смартфоне. Тогда она обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личность злоумышленника.

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