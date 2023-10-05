В Кузнецке застолье двух мужчин закончилось трагедией

05.10.2023 | 11:33

33-летний кузнечанин ответит за смерть 60-летнего знакомого. Он избил его во время конфликта на бытовой почве.

Трагедия случилась в ночь с 29 на 30 июня на улице Свердлова в Кузнецке. Младший из приятелей пришел в гости к старшему. После распития спиртного мужчины поссорились.

«Хозяин квартиры попросил обвиняемого покинуть его жилище. Выяснение отношений продолжилось в подъезде и на улице», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Молодой кузнечанин прижал оппонента к двери, надавил ему рукой в область шеи и стал бить по голове и плечу, а когда тот упал, ударил лежавшего ногой. От тупой травмы груди мужчина умер в больнице 9 июля.

«В ходе следствия обвиняемый заключен под стражу. Ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нанесение побоев», - рассказала Татьяна Махницкая.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.