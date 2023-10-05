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Криминал

Пензенец вынес из магазина технику на 160 000 рублей

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В Пензе ранее судимый 35-летний горожанин снова встал на криминальный путь. Желая заработать легких денег, он похитил технику из магазина. Однако мужчина не учел, что все его действия записывают камеры.

Это случилось в конце сентября. Пензенец действовал по одному и тому же сценарию: в точке продажи цифровой техники он брал с витрины дорогостоящий товар и, убедившись, что за ним не наблюдают, выходил с ним из магазина без оплаты.

Причем украденное он даже не пытался спрятать, а проносил прямо в руках, разговаривая в это время по телефону. Общий ущерб от его действий составил более 160 000 рублей.

Прибывшие на место полицейские опросили возможных свидетелей и просмотрели записи с камер. Вора установили и нашли. Он во всем признался.

«Похищенное имущество мужчина реализовал в комиссионном магазине. Денежные средства он тратил на собственные нужды», - сообщила зам. начальника отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

По факту краж завели уголовные дела. Горожанин находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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