Пензенец вынес из магазина технику на 160 000 рублей

05.10.2023 | 10:00

В Пензе ранее судимый 35-летний горожанин снова встал на криминальный путь. Желая заработать легких денег, он похитил технику из магазина. Однако мужчина не учел, что все его действия записывают камеры.

Это случилось в конце сентября. Пензенец действовал по одному и тому же сценарию: в точке продажи цифровой техники он брал с витрины дорогостоящий товар и, убедившись, что за ним не наблюдают, выходил с ним из магазина без оплаты.

Причем украденное он даже не пытался спрятать, а проносил прямо в руках, разговаривая в это время по телефону. Общий ущерб от его действий составил более 160 000 рублей.

Прибывшие на место полицейские опросили возможных свидетелей и просмотрели записи с камер. Вора установили и нашли. Он во всем признался.

«Похищенное имущество мужчина реализовал в комиссионном магазине. Денежные средства он тратил на собственные нужды», - сообщила зам. начальника отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

По факту краж завели уголовные дела. Горожанин находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.