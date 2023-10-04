Пензячку осудили за трудоустройство беременной дочери

04.10.2023 | 10:10

66-летнюю жительницу Пензы осудили за мошенничество с использованием своего служебного положения. Женщина работала председателем ТСЖ и трудоустроила свою беременную дочь.

Преступление горожанка совершила в ноябре 2021 года.

Дочь приняли на должность дворника, однако председатель знала, что работать та на самом деле не будет. Благодаря трудовому договору и социальному страхованию на родственницу председателя оформили пособия по беременности и родам, выплату, положенную при рождении ребенка, а также ежемесячные пособия по уходу за малышом.

«Таким образом председатель ТСЖ с 29 марта по 6 декабря 2022 года похитила 77 813 рублей, принадлежащих фонду, которыми распорядилась по своему усмотрению», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Свою вину пензячка признала и полностью возместила причиненный ущерб. Женщину приговорили к 1 году лишения свободы условно.