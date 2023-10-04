Сетевое издание|18+|Среда|4 окт 2023|11:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензячку осудили за трудоустройство беременной дочери

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


66-летнюю жительницу Пензы осудили за мошенничество с использованием своего служебного положения. Женщина работала председателем ТСЖ и трудоустроила свою беременную дочь.

Преступление горожанка совершила в ноябре 2021 года.

Дочь приняли на должность дворника, однако председатель знала, что работать та на самом деле не будет. Благодаря трудовому договору и социальному страхованию на родственницу председателя оформили пособия по беременности и родам, выплату, положенную при рождении ребенка, а также ежемесячные пособия по уходу за малышом.

«Таким образом председатель ТСЖ с 29 марта по 6 декабря 2022 года похитила 77 813 рублей, принадлежащих фонду, которыми распорядилась по своему усмотрению», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Свою вину пензячка признала и полностью возместила причиненный ущерб. Женщину приговорили к 1 году лишения свободы условно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте