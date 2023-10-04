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Криминал

Пензенца избили молотком, требуя миллион рублей

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38-летний пензенец стал жертвой вымогательства и насилия после попытки помочь 35-летнему знакомому. Сведя того с недобросовестным клиентом, он в итоге сам оказался должником.

Это случилось в сентябре. Пензенец знал, что его знакомый за деньги помогает оформлять кредиты, и предложил посодействовать в этом вопросе. Он нашел человека, которому требовался крупный заем.

Но когда знакомый выполнил работу, клиент отказался платить и перестал выходить на связь. После этого обманутый мужчина предъявил претензии старшему товарищу. Несколько раз он звонил и требовал от него миллион рублей, а затем пригласил на свой день рождения в гараж.

На празднике именинник снова напомнил о долге, что спровоцировало конфликт. Стремясь достичь желаемого, он взял молоток и начал бить гостя. Тот смог выбежать, но вымогатель его преследовал.

«Погоня продолжалась до тех пор, пока заявитель не попросил вмешаться проходящего мимо гражданина, который их разнял», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Светлана Митина.

После этого младший из мужчин скрылся, а старший отправился в полицию. Сотрудники нашли агрессора и задержали.

«За вымогательство крупной суммы денег с применением насилия подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 7 лет», - рассказала Светлана Митина.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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