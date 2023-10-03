В Заречном обнаружили квартиру, заполненную алкоголем

03.10.2023 | 08:51

В Заречном 44-летнего местного жителя подозревают в организации подпольного производства алкоголя. Из его квартиры на проспекте 30-летия Победы изъяли больше тонны самогона и браги.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», полицейские нагрянули к горожанину в гости после жалоб на то, что в квартире постоянно продают алкоголь.

Оказавшись внутри, правоохранители обнаружили, что хозяин использовал каждый квадратный метр жилья для своего подпольного цеха.

Повсюду стоят канистры, тара пустая и с напитком, мешки с сахаром. Для удобства покупателей на стене бизнесмен разместил прайс.

«Полицейские изъяли 36 кегов (емкостей) с брагой объемом по 36 литров, приготовленных для изготовления самогона, а также более 135 литров готового продукта в пластмассовых и стеклянных емкостях. Жидкость отправлена на экспертизу для оценки стоимости и выявления опасных веществ», - рассказал порталу заместитель начальника МО МВД России по ЗАТО Заречный Александр Михайлов.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Ранее хозяин квартиры уже привлекался к уголовной ответственности.