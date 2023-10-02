Военнослужащий помогал мошенникам обманывать пензенских стариков

02.10.2023 | 12:31

В Пензенской области военнослужащий согласился работать на мошенников и оказался на скамье подсудимых.

Обязанности у мужчины были следующие: забирать деньги у наивных пожилых пензенцев, уверенных, что они помогают родственникам откупиться от ответственности за ДТП, а затем переводить их далее (часть оставляя себе в качестве зарплаты).

Также военнослужащий должен был подыскивать людей, которым можно представиться сотрудником военного комиссариата и пообещать за вознаграждение освобождение призывника от обязанности нести службу.

Отрабатывая схему «Ваш близкий попал в ДТП», 1 мая 2023 года мужчина получил 1 410 000 рублей от 5 потерпевших.

«Подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал полностью и возместил 4 потерпевшим имущественный вред в общей сумме 710 000 рублей. Одной из потерпевших ущерб был возмещен не в полном объеме, в связи с чем судом был удовлетворен ее гражданский иск на сумму 700 000 рублей», - сообщили в Пензенском гарнизонном военном суде.

За участие в мошеннической схеме военнослужащего приговорили к 3 годам 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.