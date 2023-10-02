В Пензе 86-летняя женщина умерла после нанесенных побоев

02.10.2023 | 14:50

52-летнего пензенца будут судить за смерть матери. 86-летняя женщина скончалась после того, как он несколько раз ударил ее по голове.

Трагедия случилась в ночь с 28 на 29 июня в квартире на улице Карла Маркса. Обвиняемый был пьян, когда у него случился конфликт с матерью на бытовой почве. Мужчина избил ее.

На следующий день пожилую пензячку госпитализировали, а 7 июля она скончалась от полученной травмы.

«Злоумышленнику предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела окончено, его направили в суд.