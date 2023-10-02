Пензенец одолжил без спроса «Газель» бывшего начальника

02.10.2023 | 19:14

40-летний пензенец угнал грузовую «Газель», принадлежащую бывшему работодателю, попал на ней в ДТП и теперь предстанет перед судом. У мужчины, кстати, уже были проблемы с законом - его привлекали за незаконный оборот наркотиков.

Утром 27 июня пензенец выпил и решил воспользоваться автомобилем бывшего начальника, стоявшим на территории строящегося объекта на улице Пролетарской. Он дождался, когда владелец уедет на обед, присоединил клеммы к аккумулятору, завел машину и уехал.

Правда, до пункта назначения, Барковки, угонщику добраться не удалось. На улице Луговой он въехал в забор дома и был задержан сотрудниками ДПС.

Тем временем вернувшийся на рабочее место собственник «Газели» обнаружил ее пропажу и изучил записи с камер видеонаблюдения. На них был запечатлен угонщик, и с этими материалами его бывший работодатель обратился в полицию.

«Обвиняемый вину признал и пояснил, что похищать автомобиль не собирался, планировал лишь отвезти лежавшие в его кузове ненужные хозяину дрова на свою дачу на Барковку. Разрешения на это он не спросил, потому что был в состоянии опьянения и понимал, что хозяин не разрешит ему воспользоваться автомобилем», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Теперь судьбу пензенца будет решать Железнодорожный районный суд.