В Пензе вычислили серийного похитителя цифровой техники

01.10.2023 | 10:37

В Пензе успешно раскрыта серия краж из магазина, торгующего цифровой техникой и электроникой. Уголовное дело возбуждено по трем эпизодам.

Преступления совершались с 8 по 10 сентября. Сотрудники магазина заметили пропажу нескольких товаров и обратились в полицию.

«Стражи правопорядка внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых были зафиксированы факты краж. На записях было видно, как один и тот же мужчина, находясь в торговом зале, берет с витрины товар, прячет и с похищенным покидает магазин», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Полицейские провели розыск и установили подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Пензы. Мужчина объяснил, что попал в трудное финансовое положение и решил таким образом поправить его.

Похищенное он сбыл незнакомым людям.

«Кроме этого, гражданин также подозревается в серии краж из продуктового супермаркета в городе Пензе», - добавили в полиции.

Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.