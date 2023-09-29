В Пензе иностранке грозит пожизненный срок из-за героина

29.09.2023 | 11:34

Пензенские полицейские задержали 23-летнюю уроженку соседней страны с крупной партией наркотиков. Она приехала в регион, чтобы оборудовать тайники.

В ходе личного досмотра у женщины нашли 120 граммов героина и 40 - метадона. Выяснилось, что в Пензенскую область иностранка попала во второй раз.

«В ее задачи входило оборудование тайников с наркотическими средствами, координаты которых она должна была отправить своему куратору», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Женщина рассказала, что забирала наркотики в Московской области. Для оборудования тайников в Сурском крае она передвигалась на такси.

По данному факту возбудили уголовное дело.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», - добавили в УМВД.

Гостью региона заключили под стражу.