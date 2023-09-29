Пензенская пенсионерка доверилась воровке после упоминания о дочери

29.09.2023 | 19:19

45-летняя жительница Самарской области украла деньги у пенсионерки, представившись знакомой ее дочери.

По версии следствия, 4 февраля этого года самарчанка и ее гражданский муж по пути в Москву, куда ехали на оптовую закупку товара, остановились в районе автовокзала в Пензе. Там женщина познакомилась и разговорилась с местной пенсионеркой.

В процессе общения гостья города заявила пожилой пензячке, что знает ее дочь, та якобы покупала у нее мясо и растительное масло. Доверчивая пенсионерка сказала, что тоже взяла бы кое-какие продукты, вот только денег при себе у нее нет.

«Злоумышленница предложила отправиться к ней домой и после получения денег доставить ей продукты питания на дом. Увидев, откуда пенсионерка достала средства, она отвлекла ее внимание на необходимость принести из кухни коробку и банку для растительного масла, сама же в это время похитила из шкафа, со стола и из кошелька потерпевшей все деньги и покинула квартиру», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пензячка долго ждала, когда продавщица вернется с продуктами, но не дождалась, а после обнаружила пропажу 40 тысяч рублей и позвонила внуку. Тот приехал и вызвал полицию.

«При возвращении из Москвы 14 февраля автомобиль сожителя злоумышленницы был остановлен на трассе в Пензенской области сотрудниками правоохранительных органов, женщина доставлена в отделение полиции», - добавила Светлана Артамонова.

Самарчанка признала свою вину и возместила ущерб. Возбужденное в отношении нее уголовное дело передано мировому судье.