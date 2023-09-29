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Криминал

Пенсионерку с улицы Ладожской обокрал собственный внук

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В Пензе 25-летний внук украл у 69-летней бабушки бытовую технику.

Обнаружив пропажу двух телевизоров и стиральной машины, пенсионерка с улицы Ладожской обратилась в правоохранительные органы.

Не зная, кто сыграл с ней злую шутку, она попросила полицейских найти злоумышленника.

Оказалось, что без техники, столь необходимой для комфортной жизни, пензячку оставил собственный внук. Нанесенный им ущерб оказался равен почти 17 000 рублей.

Молодой мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, признался во всем и пояснил, что ему срочно нужны были деньги, поэтому он обворовал бабушку и сдал украденное в ломбард.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, уточнив, что злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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