В Кузнецке автомойщик уехал на встречу на машине клиента

28.09.2023 | 10:21

В Кузнецке осудили 26-летнего сотрудника автомойки, который угнал машину клиента.

9 мая мужчина пришел на работу и увидел оставленный владельцем ВАЗ-2109. Он выгнал транспортное средство из помещения и припарковал на улице поблизости.

Хозяина не было, но ключи от машины имелись, и, когда кузнечанину понадобилось доехать до приятеля, он решил воспользоваться чужим авто, чтобы сэкономить свое время и деньги.

По возвращении он встретился с уже поджидавшим его владельцем ВАЗа. Извинившись, кузнечанин вернул ключи.

Однако извинения мужчину не устроили, и он обратился в правоохранительные органы. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Как оказалось, кузнечанин ранее уже был судим за несколько преступлений разной степени тяжести и приговаривался к реальному лишению свободы.

На этот раз ему назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии строгого режима, тут же взяв под стражу, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.