Пензячка попросила не наказывать строго дважды избившего ее мужчину

28.09.2023 | 20:30

Первомайский районный суд приговорил к условному лишению свободы пензенца, дважды избившего сожительницу и угрожавшего ей убийством. Каждый раз в момент совершения преступления он был пьян.

Пара ссорилась дома. В первый раз женщина выбежала на улицу, но сожитель догнал ее, толкнул на землю и нанес несколько ударов палкой по голове и конечностям. Результатом для пензячки стал закрытый перелом локтевой кости.

В другой раз мужчина подошел к ней, когда она сидела за столом, толкнул на диван, схватил за горло и стал его сдавливать, обещая жертве убить ее. Задыхавшаяся женщина сумела высвободиться и выбежала на улицу. Сожитель догнал ее, толкнул на землю и избил палкой, продолжая угрожать убийством.

В суде пензенец признал вину и заявил о раскаянии. Женщина не настаивала на строгом наказании, пояснив, что они живут вместе и подсудимый полностью содержит ее и двоих ее малолетних детей от первого брака.

Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщили в Первомайском районном суде.