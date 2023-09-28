Пензенец решил проверить результат ремонта ВАЗа и пожалел

28.09.2023 | 10:16

58-летний житель Пензы решил удостовериться, что автомобиль исправен, и сел за руль. Ранее мужчину лишили прав за пьяное вождение.

В июле этого года пензенец приехал в Сурск Городищенского района в гости к сестре. Он собирался заняться ремонтом ВАЗ-2107, который находился во дворе дома родственницы. Машину горожанин приобрел у местного жителя около двух лет назад и не ставил ее на учет в ГИБДД.

«В процессе ремонта днем 26 июля он выпивал спиртное, а вечером решил проверить ход транспортного средства и отправился на нем в поездку по Сурску», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В 22:15 на улице Комсомольской пензенца остановили сотрудники ДПС. Они попросили его предъявить документы, а потом заметили, что водитель нетрезв. Выводы правоохранителей подтвердило медосвидетельствование, проведенное на месте.

«В августе 2021 года злоумышленник уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на 1 год 6 месяцев», - добавила Светлана Артамонова.

Свою вину пензенец признал, в отношении него возбудили уголовное дело. Отремонтированный ВАЗ забрали на штрафстоянку, на него наложили арест в целях обеспечения возможной конфискации.

Водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.