Москвичка оставила жительницу Заречного без двух кукол

28.09.2023 | 17:11

39-летняя москвичка пообещала сделать куклы для жительницы Заречного, и та в итоге осталась и без игрушек, и без денег.

Зареченка нашла объявление в соцсети осенью прошлого года. Женщина из с. Купчинино Московской области продавала самодельные детские куклы. Жительница Заречного написала ей, решив приобрести 2 штуки.

Москвичка попросила предоплату - 6 000 рублей - и, как только зареченка отправила деньги на ее банковскую карту, перестала выходить на связь.

«Обвиняемая вину признала, ущерб возместила и пояснила, что потратила деньги потерпевшей на собственные нужды, так как не имела постоянного источника дохода», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в суд.