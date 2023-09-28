Кузнечанин решил вернуть любовь с помощью перцового баллончика

28.09.2023 | 08:36

В Кузнецке, в торговом центре на улице Гражданской, разыгралась любовная драма. Ее главного героя пришлось задержать полицейским.

27-летний горожанин пришел в павильон, где работала его 36-летняя возлюбленная. Пара рассталась по инициативе женщины, однако кузнечанин никак не мог забыть свою бывшую сожительницу.

Явившись к ней на работу, мужчина потребовал возобновить отношения. Не добившись желаемого результата, он распылил содержимое перцового баллончика в павильоне, запер в нем женщину и стал угрожать, что убьет ее, если она не вернется к нему.

Сотрудники торгового центра, обеспокоившись, вызвали полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. По его словам, мотивом к совершению преступления стала неразделенная любовь», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении кузнечанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Он может лишиться свободы на срок до двух лет.