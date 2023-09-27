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Криминал

Житель Мокшанского района обворовал дома в СНТ «Ромашка»

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Ранее судимый за кражу 48-летний житель Мокшанского района снова встал на криминальный путь. Он забрал все, что смог, с чужих участков в садоводческом товариществе «Ромашка» в Бессоновском районе.

С августа по сентябрь мужчина жил на заброшенной даче. По ночам обворовывал соседние дома, а днем на велосипеде вез украденное в Пензу и сдавал в пункт приема.

«Жить было не на что, питаться не на чего, решил совершать преступления. Лазил по дачам. Собрал инструменты: отвертку, кусачки, болторезы и так далее. Откручивал заборы, профлист, заходил на участки. Если находились провода, обрезал. Вскрывал окна пластиковые, деревянные, залазил в окошко. С фонариком находил, что находилось (питание, провода), и все выносил. Обжигал, в Пензу отвозил. Вот так вот я и проживал», - рассказал мужчина.

Дома он не выбирал, а лишь смотрел, чтобы поблизости не было людей.

Полицейские нашли вора и задержали. Он во всем признался и раскаялся, пообещав, что такого больше не повторится, но от уголовной ответственности его это не спасло.

«Отрабатывается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщил следователь следственного отдела ОМВД России по Бессоновскому району Дмитрий Мишалов.

Вору грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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