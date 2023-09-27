Раненый пензенец набросился на полицейского и получил условный срок

27.09.2023 | 09:43

В Пензе перед судом предстал 40-летний местный житель. Мужчина набросился с кулаками на полицейского, сделавшего ему замечание.

Инцидент произошел 5 июля 2022 года. Горожанин был пьян и сильно порезал руку. Ему потребовалась помощь медиков, поэтому в квартиру вызвали бригаду скорой.

Однако специалисты, увидев, что пациент агрессивен, попросили полицейских оказать поддержку. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

«В присутствии правоохранителей злоумышленник попытался учинить драку с отцом. Полицейский потребовал, чтобы мужчина прекратил свои противоправные действия и проследовал в больницу для оказания ему медицинской помощи», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

В ответ агрессор несколько раз ударил полицейского в грудь кулаками, а также ногой по ноге. Пензенца скрутили другие правоохранители.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Пензенца признали виновным и назначили полтора года лишения свободы условно. Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.