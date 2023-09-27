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Криминал

Пензячка добавила карту в Wildberries и оплатила чужой кальян

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Живущий в Пензе гражданин Таджикистана не устоял перед соблазном и оплатил покупку на Wildberries чужой картой, которая осталась привязанной к номеру телефона.

Это случилось 28 июня. Мужчина установил на телефон приложение маркетплейса. В строке окна «Войти или зарегистрироваться» он указал свой номер, получил код по СМС и вошел по нему в аккаунт. На то, что профиль уже кому-то принадлежит, новый пользователь не обратил внимания.

Мужчина нашел в каталоге кальян за 3 511 рублей, добавил его в корзину и уже при оплате заметил сохраненные в приложении данные банковской карты. Именно с нее он и отправил деньги за товар.

Как позже выяснилось, абонентский номер, доставшийся гражданину Таджикистана, раньше принадлежал жительнице Пензы. В 2021 году она привязала к нему банковскую карту и профиль на Wildberries. Но в результате отсутствия абонентской активности и длительного неиспользования номера оператор сотовой связи перерегистрировал его на другого абонента.

В суде мужчина признал вину в краже с банковского счета. Он раскаялся в содеянном и вернул пострадавшей похищенные деньги.

Учитывая эти факты, а также то, что гражданин Таджикистана способствовал расследованию преступления и не привлекался к административной ответственности, ему назначили наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей, сообщили в Железнодорожном суде г. Пензы.

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