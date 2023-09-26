Кузнечанин продал знакомому спиртное с метанолом и бензином

26.09.2023 | 10:31

В Кузнецке 55-летний местный житель заработал на здоровье горожанина, продав ему спиртное с ацетоном, бензином и метанолом. За это он может лишиться свободы.

В январе мужчина купил не менее 485 мл спиртосодержащей жидкости на местном Центральном рынке. Несмотря на то что продавец сразу предупредил его о низком качестве продукции и ее составе, кузнечанин приехал домой, смешал содержимое бутылки с водой и стал хранить для реализации.

Утром 24 августа к горожанину обратился знакомый, желавший выпить, и мужчина продал ему пол-литра токсичной жидкости за 100 рублей.

«В результате проведенного расследования обвиняемый признал свою вину, опасная продукция была изъята», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На кузнечанина завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.