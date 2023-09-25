Жительница Пензенской области пыталась задушить младенца за крик

25.09.2023 | 12:01

Жительницу Пензенской области, которая пыталась задушить 10-месячного внука, на 10 лет отправили в колонию.

Женщина едва не стала убийцей в марте. В тот день она была пьяна, а мальчик капризничал, плакал и мешал ей спать. Бабушка решила заставить его замолчать во что бы то ни стало. Она зажала шею ребенка между своими ногами и с силой стала сдавливать их.

«На крик малыша прибежала его мать, сноха осужденной, и вырвала сына из «объятий» бабушки», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Суд первой инстанции назначил жительнице Пензенской области наказание в виде 10 лет лишения свободы исходя из того, что ранее ее уже приговорили к реальному сроку за тяжкое преступление.

Однако женщина посчитала наказание слишком суровым и подала жалобу в областной суд. Ее рассмотрели и оставили без удовлетворения, добавила Наталья Яшина.