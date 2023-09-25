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Криминал

Житель области заработал 14 000 рублей, притворившись девушкой

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Желание поразвлечься стоило 14 000 рублей жителю Муромской области. Он думал, что разговаривает со жрицей любви, но на самом деле стал жертвой 31-летнего афериста из Городищенского района.

«Стал искать в интернете объявления по оказанию интимных услуг. Нашел, позвонил по номеру, который там был, и мне ответила девушка. Мы с ней обсудили все моменты», - рассказал мужчина.

Муромлянин отправил 7 000 рублей в качестве предоплаты и стал ждать. Но никто к нему не приехал. Тогда он позвонил еще раз.

«Трубку снова взяла девушка, но потом в разговор вмешался мужской голос, который представился менеджером и для организации встречи потребовал повторно перечислить деньги», - сообщила дознаватель группы дознания ОМВД России по Городищенскому району Ольга Родина.

Мужчина так и сделал, и снова не дождался обещанного.

«Уже у меня подкипает, я не знаю, что происходит. Я начал звонить с претензиями, а они мне в ответ угрожать», - отметил иногородец.

После этого он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сотрудники нашли и задержали афериста. Тот во всем признался и рассказал, что менял голоса от мужского к женскому и наоборот, чтобы заработать.

«Я не ожидал. Как актер какой-то. Я даже не понял, что разговариваю с одним и тем же человеком», - добавил житель Муромской области.

Возбуждено уголовное дело. Мошенник вернул деньги. Он находится под подпиской о невыезде.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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