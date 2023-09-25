Житель области заработал 14 000 рублей, притворившись девушкой

Желание поразвлечься стоило 14 000 рублей жителю Муромской области. Он думал, что разговаривает со жрицей любви, но на самом деле стал жертвой 31-летнего афериста из Городищенского района.
«Стал искать в интернете объявления по оказанию интимных услуг. Нашел, позвонил по номеру, который там был, и мне ответила девушка. Мы с ней обсудили все моменты», - рассказал мужчина.
Муромлянин отправил 7 000 рублей в качестве предоплаты и стал ждать. Но никто к нему не приехал. Тогда он позвонил еще раз.
«Трубку снова взяла девушка, но потом в разговор вмешался мужской голос, который представился менеджером и для организации встречи потребовал повторно перечислить деньги», - сообщила дознаватель группы дознания ОМВД России по Городищенскому району Ольга Родина.
Мужчина так и сделал, и снова не дождался обещанного.
«Уже у меня подкипает, я не знаю, что происходит. Я начал звонить с претензиями, а они мне в ответ угрожать», - отметил иногородец.
После этого он понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Сотрудники нашли и задержали афериста. Тот во всем признался и рассказал, что менял голоса от мужского к женскому и наоборот, чтобы заработать.
«Я не ожидал. Как актер какой-то. Я даже не понял, что разговариваю с одним и тем же человеком», - добавил житель Муромской области.
Возбуждено уголовное дело. Мошенник вернул деньги. Он находится под подпиской о невыезде.
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