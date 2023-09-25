В Сердобске подросток получил условный срок за кражу

25.09.2023 | 09:18

В Сердобске 16-летнего местного жителя осудили за кражу денег у знакомого.

Вечером 2 апреля этого года подросток гостил у него в квартире на улице Ленина. Когда мужчина уснул, он без разрешения взял его банковскую карту.

«В течение двух последующих дней злоумышленник приобретал продовольственные и иные товары в торговых точках городов Сердобска и Пензы. В результате он похитил более 27 тысяч рублей, причинив потерпевшему значительный ущерб», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Позже виновный полностью возместил материальный ущерб.

Суд приговорил подростка к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.