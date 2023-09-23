Из-за несхожести взглядов мокшанец избил гостеприимного незнакомца

23.09.2023 | 10:58

Отдых закончился для 43-летнего жителя Мокшанского района уголовным делом.

Ночь ему предстояло провести в придорожной гостинице. Но свободных номеров не было, и он разместился в холле. Неожиданно дверь одного из номеров открылась. Вышедший постоялец, увидев мужчину, гостеприимно предложил ему зайти в комнату и вместе выпить.

«Несмотря на проявленную дружелюбность, во время застолья возник конфликт. Из-за разногласий и эмоционального напряжения 43-летний гражданин ударил своего оппонента бутылкой по голове и нанес несколько ударов по лицу. В ответ на полученные повреждения заявитель пнул его ногой», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

52-летний пострадавший, возмущенный неблагодарностью собутыльника, обратился в полицию.

Мокшанец раскаялся в произошедшем. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до 2 лет лишения свободы.