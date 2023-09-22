В Никольске задержали дроп-курьера с деньгами обманутой пенсионерки

22.09.2023 | 11:12

В Никольске две пенсионерки поверили позвонившему мошеннику и передали 400 тысяч рублей дроп-курьеру. Задержать последнего удалось по горячим следам.

14 сентября 72-летней никольчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что проживающая в Саранске дочь женщины виновна в ДТП, в котором пострадал человек, и теперь ей грозит наказание.

«Незнакомец пояснил: чтобы родственница избежала уголовной ответственности, нужно передать его коллеге крупную сумму денег. Через некоторое время к дому заявительницы прибыл молодой человек, которому гражданка передала 100 тысяч рублей», - сообщил следователь СО МО МВД России «Никольский» Алексей Морозов.

Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Прибывшие на место сотрудники выяснили приметы подозреваемого и уже через несколько часов на одной из улиц Никольска задержали 18-летнего уроженца Ленинградской области, проживающего в Пензе.

Он во всем признался и рассказал, что нашел дополнительный заработок в интернете. В его обязанности входило забирать деньги у обманутых пенсионеров и переводить мошенникам.

При себе у молодого человека было 300 тысяч рублей, которые ему передала после аналогичного общения с «сотрудником правоохранительных органов» другая, 80-летняя жительница города. Он не успел отправить деньги мошенникам.

«Спасибо, что вы так быстро его сумели задержать, я вас благодарю», - обратилась к полицейским одна из жертв обмана.

Кроме того, пензенец признался в совершении двух аналогичных преступлений в областном центре.

Возбуждены уголовные дела. Молодой человек заключен под стражу. Остальных соучастников ищут.