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Криминал

Пензенца наказали рублем за угрозы судебному приставу

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В Мокшане 31-летний житель Пензы предстал перед судом за угрозы судебному приставу. Уголовное дело вели сотрудники следственного управления и отделения собственной безопасности УФССП региона.

В апреле 2023 года определением Мокшанского районного суда на имущество пензенца, в том числе на автомобиль «Лада-Калина», был наложен арест.

В районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство, и начальник отделения - старший судебный пристав начала розыск имущества должника.

С 20 по 23 мая владелец «Калины» со своего мобильного телефона послал приставу СМС и несколько раз позвонил, угрожая расправой. Он был настолько убедителен, что женщина восприняла его слова всерьез.

В итоге должник оказался на скамье подсудимых.

В приговоре, размещенном в ГАС «Правосудие», указано, что суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор вступил в силу.

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