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Криминал

51-летний сердобчанин пристал к 18-летней девушке и поплатился носом

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43-летний житель Сердобска, ранее не имевший трений с законом, стал фигурантом уголовного дела из-за ревности.

18 июня к сердобчанину, жившему на улице Ленина, пришел 51-летний товарищ. Вслед за ним на пороге показалась еще гостья - 18-летняя знакомая хозяина.

Все трое сели за стол, уставленный бутылками, и старший из мужчин начал оказывать даме знаки внимания. Владельцу жилища они показались чересчур эмоциональными, и он вытолкал визитера в коридор. Там немолодой мужчина упал, а ревнивец пнул его прямо в лицо.

В итоге у жертвы агрессора сломалась и сместилась носовая перегородка.

Теперь сердобчанину, решившему оградить девушку от навязчивых притязаний, придется предстать перед мировым судьей, которому направлено уголовное дело, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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