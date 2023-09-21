В Кузнецке двух пенсионеров ограбил знакомый юноша

21.09.2023 | 13:04

18-летний житель Кузнецкого района ответит за ограбление двух пенсионеров. Он ворвался к ним домой посреди ночи и украл деньги.

Все случилось 13 сентября. Молодой человек проник в квартиру знакомой 90-летней кузнечанки и ее 70-летнего сына, ударил последнего, когда тот его заметил, и стал переворачивать вещи и мебель. Увидев под матрасом пенсионерки кошелек с деньгами, он схватил его и скрылся.

Женщина обратилась в полицию. Все наряды города и района ориентировали на задержание грабителя. Вскоре молодого человека нашли, он во всем сознался. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

«Установлено, что злоумышленник за несколько часов до совершения преступления приходил к потерпевшей, чтобы возместить часть материального ущерба, который причинила пенсионерке его жена», - сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Олег Курышов.

Заметив, что хозяйка за ним не следит, он украл ключи от квартиры, с помощью которых позже и попал в дом снова.

Похищенные деньги (50 000 рублей) житель Кузнецкого района потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до 7 лет лишения свободы. «В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавил Олег Курышов.