18-летний кузнечанин забрал у пенсионеров 1,5 млн рублей

20.09.2023 | 10:37

18-летний кузнечанин решил заработать на чужой беде и попал под статью. Он забирал деньги у пенсионеров, веривших, что их родственникам грозит опасность.

Вакансию дроп-курьера молодой человек нашел в интернете.

«Обещали хороший доход. Я позвонил, договорился. Человек, кто со мной разговаривал, объяснил, что нужно делать», - рассказал он.

Кузнечанин приезжал к людям, обманутым по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». 6 сентября одной из жертв стала 64-летняя жительница поселка Евлашево. Женщине позвонил неизвестный и сказал, что ее дочь виновна в аварии и может лишиться свободы, если не заплатить.

С пенсионерки требовали 800 000 рублей, но согласились на 200 000, так как больше не было. Уже через час к ее дому приехал кузнечанин и забрал деньги.

«После этого женщина позвонила своей дочери и рассказала о случившемся, та пояснила, что с ней все хорошо и в ДТП она не попадала. Только после этого жительница Кузнецкого района поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», - сообщил зам. начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области Михаил Загребин.

Сельчанке удалось запомнить приметы курьера и описать его. Молодого человека нашли и задержали, он во всем признался и раскаялся.

«Хочу сказать, что никому не стоит этим заниматься, потому что все это к хорошему не приводит, меня поймали. Легкого заработка не бывает, риски огромные. И в принципе людям сделал не самые приятные вещи. Не делайте так никто», - призвал кузнечанин.

Выяснилось, что он причастен еще к пяти аналогичным преступлениям. Общий ущерб потерпевшим составил около 1,5 млн рублей. Деньги курьер перевел на указанные работодателем счета.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Кузнечанину грозит до 6 лет лишения свободы.