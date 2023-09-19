Трое пензенцев зарабатывали деньги на кредитах и банкротствах

19.09.2023 | 21:08

В Пензе осудили троих местных жителей, признанных виновными в мошенничестве в сфере кредитования.

Злоумышленники помогали несостоятельным физическим лицам получать заранее невозвратные займы в разных банках, для чего подделывали необходимые документы.

Потом добивались признания заемщиков несостоятельными (банкротами) с прекращением платежей по кредитам.

Полученные таким образом деньги троица распределяла между участниками преступной группы.

Когда схема вскрылась, в отношении пензенцев возбудили уголовное дело.

Виновным назначили наказания в виде 3 лет, 2 лет и 6 месяцев, 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, 2 года и 1 год соответственно, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.