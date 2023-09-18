Юного пензенца будут судить за избиение агрессивного мужчины

18.09.2023 | 12:40

Юный пензенец отомстил за мать друга и заработал уголовную статью. Он избил ее 48-летнего сожителя палкой.

20 апреля тогда еще 17-летнему юноше позвонил приятель из Москвы. Он рассказал, что его мать ударил сожитель, пока та была в гостях на улице Ульяновской, поэтому женщину нужно проводить домой.

Юноша пришел по адресу и принял решение, вооружившись палкой, проучить нападавшего - избить его, нанося удары по голове и телу.

«Потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему оказана медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая. Эксперт квалифицировал травмы, полученные мужчиной, как тяжкий вред здоровью.

Юношу задержали, он во всем сознался. Расследование дела завершено, оно направлено в суд.