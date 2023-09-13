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Криминал

Житель Земетчинского района сбил с ног и ударил полицейского

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41-летний житель Земетчинского района ударил полицейского и предстанет за это перед судом. Теперь его перспективы таковы: крупный штраф, либо принудительные работы, либо арест, либо срок в колонии.

Мужчина встретился с полицейскими вечером 24 июля. Два сотрудника пришли к его дому по сообщению о нанесении им побоев сыну.

Участковый пригласил сельчанина проследовать в отдел для дачи объяснений, но тот, будучи пьян, отреагировал агрессивно. Он схватил полицейского за форменное обмундирование и оттолкнул. В результате оба упали на землю, где сельчанин ударил участкового локтем по лицу.

«Вину мужчина признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено в суд.

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