У пензенца конфисковали автомобиль из-за пьяной езды

13.09.2023 | 15:08

24-летний житель Пензы, позволявший себе садиться за руль подшофе, остался без автомобиля.

В январе этого года молодого мужчину привлекли к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

«Однако, не сделав для себя должных выводов, он вновь совершил аналогичное деяние в апреле», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На этот раз пензенца привлекли к ответственности по уголовной статье.

Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением прав на 3 года. Также у него конфисковали автомобиль в доход государства.

35-летний житель Засечного из-за пристрастия к пьяной езде не только лишился машины Toyota Corolla, но и оказался в колонии. Мужчина садился за руль нетрезвым трижды.