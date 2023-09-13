Сетевое издание|18+|Среда|13 сен 2023|16:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

У пензенца конфисковали автомобиль из-за пьяной езды

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


24-летний житель Пензы, позволявший себе садиться за руль подшофе, остался без автомобиля.

В январе этого года молодого мужчину привлекли к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

«Однако, не сделав для себя должных выводов, он вновь совершил аналогичное деяние в апреле», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На этот раз пензенца привлекли к ответственности по уголовной статье.

Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением прав на 3 года. Также у него конфисковали автомобиль в доход государства.

35-летний житель Засечного из-за пристрастия к пьяной езде не только лишился машины Toyota Corolla, но и оказался в колонии. Мужчина садился за руль нетрезвым трижды.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте