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Криминал

Мошенники вытянули из пензячки более миллиона рублей

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Несмотря на то что многие схемы, используемые мошенниками, давно известны, пензенцы продолжают верить незнакомцам и терять деньги. Еще одна горожанка лишилась накоплений после телефонного разговора.

В конце августа женщине позвонил неизвестный и представился следователем. Он рассказал, что кто-то по поддельной доверенности пытается снять все ее сбережения и, чтобы их сохранить, нужно перевести деньги на безопасный счет.

«Я испугалась и все наставления человека выполнила: пошла в отделение банка, сняла через кассира 1 000 000 рублей и затем через оператора связи перевела все деньги на несколько банковских карт», - рассказала пензячка.

Вскоре ей вновь начали звонить незнакомцы, предлагая перевести еще денег на безопасные счета. В общей сложности она лишилась 1 200 000 рублей и только тогда поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Людей, обманувших пензячку, ищут.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщил старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.

Полиция в очередной раз напоминает жителям региона, что нельзя верить на слово незнакомцам. Информацию необходимо проверять. Если человек по телефону сообщает о подозрительных операциях со счетом, следует прекратить разговор и позвонить на горячую линию, указанную на банковской карте.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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