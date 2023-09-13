Двое бековчан поплатились за рыбалку на озере Глубоком

13.09.2023 | 18:21

Двух жителей Бековского района лишили рыболовных снастей и резиновой лодки. Так мужчин наказали за незаконный вылов рыбы.

Как установил суд, 2 июня приятели договорились порыбачить на озере Глубоком. С собой они захватили сеть длиной 130 метров. Ее установили с лодки.

Мужчины не приняли во внимание, что с 15 апреля по 15 июня ежегодно проходит нерест различных видов рыб. Согласно закону вылов с использованием любых типов сетей в этот срок запрещен.

Своими действиями сельчане причинили ущерб на сумму 1 500 рублей. Свою вину они признали и раскаялись в совершенном.

Приятелей приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Также мужчинам придется сообща возместить нанесенный природе ущерб.

«Приговором постановлено конфисковать в доход государства изъятые у подсудимых в ходе расследования уголовного дела рыболовные сети и резиновую лодку», - сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.