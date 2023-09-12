В прокуратуре рассказали, сколько взяточников поймали за 8 месяцев

12.09.2023 | 09:47

В Пензенской области коррупционные преступления по-прежнему чаще всего совершаются в двух сферах - бюджет и образование. К такому выводу пришли в прокуратуре, проанализировав данные за первые 8 месяцев 2023 года.

В целом число таких преступлений увеличилось на 14,1% (с 142 до 162).

Были выявлены 14 случаев мошенничества, 21 присвоения или растраты, 2 воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, 7 коммерческого подкупа, 2 злоупотребления должностными полномочиями и 21 их превышения.

Что касается взяток, то фактов их получения зафиксировали 8, дачи - 39, посредничества в процессе - 3.

45 преступлений совершено по статье «Мелкое взяточничество» (до 10 000 рублей).

«Ущерб, причиненный коррупционными деяниями, составил 18 млн 992 тыс. рублей, из которых добровольно возмещено 10 млн 241 тыс. Органами предварительного расследования наложен арест на имущество стоимостью 22 млн 234 тыс. рублей; изъято имущества, денег и ценностей на 985 тыс.», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.