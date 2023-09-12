Члена Пензенской областной коллегии адвокатов обвинили в вымогательстве

12.09.2023 | 10:26

В Пензе 40-летнего адвоката обвинили в вымогательстве. Жертвой горожанина стала знакомая, у которой он требовал отдать деньги и автомобиль.

Мужчина - член Пензенской областной коллегии адвокатов. Вымогательством он занимался с мая по август 2023 года.

Сумма, которую должна была отдать женщина, - 1 млн 250 тыс. рублей. В случае отказа подчиниться требованию пензенец угрожал расправиться с жертвой и ее родственниками, а также распространить порочащие ее сведения.

«Адвокат задержан, ему предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ Пензенской области Татьяна Махницкая.

В пресс-службе регионального УФСБ России добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, имеющие значение для расследования уголовного дела.