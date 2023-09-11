В Пензенском районе пострадал рабочий кондитерской фабрики

11.09.2023 | 09:19

В Пензенском районе в результате нарушений требований охраны труда пострадал сотрудник кондитерской фабрики.

ЧП на предприятии случилось 4 февраля 2022 года. Травму руки получил 37-летний оператор производственной линии. Он убирал ротационную формующую машину во включенном состоянии.

Полученные повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Травмирование работника произошло из-за нарушения требований охраны труда ответственным лицом - начальником производства, не обеспечившим безопасность работника при производстве технологических процессов и контроль за соблюдением правил эксплуатации, потерпевший допущен к работе, не пройдя обучение и инструктаж по охране труда», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту травмирования возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование завершено.