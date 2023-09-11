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Криминал

В Пензе полицейские задержали похитителя колбасы

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Ранее судимый 53-летний пензенец может лишиться свободы из-за нескольких каталок колбасы. Он вынес их из супермаркета, не заплатив, и попал на видео.

Это случилось в конце июля. Камера записала, как мужчина подошел к стеллажу и начал стремительно складывать колбасу в рюкзак. Набрав несколько штук, он направился к кассе. Чтобы не вызвать подозрений, пензенец оплатил пачку чая и рулет и ушел.

Недостачу на сумму более 1 000 рублей позже заметили сотрудники торговой точки, когда проводили инвентаризацию, и обратились в полицию. Вора вычислили после просмотра записи с камеры видеонаблюдения.

Пензенца задержали, он во всем признался и рассказал, что хотел продать украденную колбасу. На него завели уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полиция просит жителей региона избегать необдуманных поступков и напоминает, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, с помощью которых можно быстро установить подозреваемых.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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