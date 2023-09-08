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Криминал

В Пензе дроп-курьер объяснил выбор «профессии» болезнью дедушки

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В Пензе полицейские задержали 24-летнего дроп-курьера из Самарской области. За один день он забрал у двух пожилых горожанок 900 тысяч рублей.

Преступления были совершены 25 августа по одинаковому сценарию: мошенники звонили жертвам и рассказывали, что их близкие пострадали в аварии и срочно нужна дорогостоящая операция. Люди верили и отдавали деньги через присланного курьера.

Поняли, что их обманули, пенсионерки обратились в полицию. Одной из женщин удалось запомнить приметы молодого человека, и она смогла дать описание.

«На задержание были ориентированы все наряды полиции Пензы. В результате сотрудники уголовного розыска задержали жителя Самарской области», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Немцева.

Молодого человека доставили в полицию, где он объяснил, что нуждался в деньгах из-за долгов и болезни дедушки, поэтому нашел в Telegram работу курьером наличных и приехал в Пензу.

«У меня был свой куратор, который скидывал мне адреса. Я приезжал, и уже обманутые потерпевшие отдавали мне все. После я отправлялся до ближайшего банкомата и отправлял деньги на реквизиты, которые мне давали перед этим», - рассказал самарец.

За свою работу молодой человек получал 10% сумм, отобранных у пожилых людей.

На курьера завели 2 уголовных дела и заключили его под стражу. Он может лишиться свободы на срок до 6 лет.

«Я очень об этом всем сожалению и никому не советую заниматься таким видом деятельности. Легких денег не бывает, бесплатный сыр - только в мышеловке. Всегда надо работать и трудиться, а не заниматься ерундой. Для меня это будет большим уроком», - отметил молодой человек.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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