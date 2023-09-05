В Пензенской области учительница стала соучастницей преступной схемы

05.09.2023 | 15:08

31-летняя учительница истории из Камешкирского района предстала перед судом за мошенничество. Она выполняла роль курьера в криминальной системе.

В конце ноября - начале декабря прошлого года учительница через свой мобильный телефон, на котором установлен мессенджер Telegram, вступила в сговор с аферистами, обиравшими жителей Пензы.

Мошенники действовали по классической схеме «ваш родственник совершил ДТП», где «следователь» предлагал закрыть глаза на преступление за определенную сумму. На эту удочку попалась пензенская пенсионерка, поверив, что ее двоюродная сестра виновна в аварии с пострадавшей девушкой.

Шантажисты потребовали 900 тысяч рублей, но у пожилой женщины было лишь 150 тысяч, с которыми она безропотно согласилась расстаться. Обманщикам пришлось довольствоваться этой суммой.

Сельская учительница приехала к пензячке, забрала у нее деньги, 135 тысяч рублей перевела «руководителю», а 15 тысяч оставила себе в награду.

Итогом стала скамья подсудимых. С учетом данных о личности женщины ее приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Адвокат не согласился с наказанием и фактическими обстоятельствами произошедшего и подал жалобу. Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.